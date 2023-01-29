إشادة دولية بالتجربة السعودية في تطوير الاعتماد الأكاديمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت نخبة من جهات الاعتماد الدولية بالتجربة السعودية في تطوير وتحسين معايير الاعتماد الأكاديمي، وتأثيرها على تحسين مستوى الجودة والمواءمة مع سوق العمل.

وشاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، في المؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي (CHEA)، الذي ختمت أعماله بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر 4 أيام، بحضور قرابة 350 من خبراء الجودة في جهات الاعتماد الأمريكية والدولية من 56 دولة.

وقدمت الهيئة خلال مشاركتها ورشة عمل حضرها نخبة من جهات الاعتماد الدولية، الذين أشادوا بدورهم بالتجربة السعودية في تطوير وتحسين المعايير، إذ تحدث فيها مدير عام الاعتماد البرامجي في مركز اعتماد الدكتور بندر الخيال، عن تجربة المركز في مراجعة وتحديث معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، ومدى تأثيرها على تحسين مستوى الجودة والمواءمة مع سوق العمل، في مشروع «جاهزية» الذي تعمل عليه الهيئة، ويهدف إلى رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، عبر العمل على معايير أكاديمية تخصصية تمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف (نواتج التعلم) لكل مجال تخصصي، بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، وتضمين الإطار التخصصي في متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

وتطرق الخيال إلى تجربة مركز «اعتماد» منذ انطلاق عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي في 2009، مرورا بالتحديثات والتحسينات التي طرأت على المعايير في نسخة 2018، وانتهاء بالنسخة المحدثة لـ2022، مع التطرق إلى أهداف برنامج «جاهزية».

كما عقدت لقاءات تشاورية على هامش المؤتمر مع عدد من جهات الاعتماد الدولية والإقليمية، لبحث أوجه التعاون في الاستفادة من خبراء الجودة في ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، للمشاركة ضمن فرق عمل المركز، مما يسهم في تعزيز قوائم الخبراء في المركز.

مركز اعتماد

