شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يفجر مفاجأة مدوية فى مستقبل رونالدو مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للنصر، فى تصريحات صحفية أدلي بها لصحيفة سبورت الإسبانية، أن رونالدو أحد أفضل اللاعبين فى العالم خلال مسيرته، ومن ثم لا يجب التقليل من شأن اللاعب بعد كم النجاحات التى حققها اللاعب طيلة الفترة الماضية داخل أوروبا.

وأضاف أنه سعيد من أجل رونالدو للغاية، ولكنه مما لا شك فيه أن اللاعب لن ينهي مسيرته فى النصر مثلما يتوقع البعض، فى الوقت الذي أكد أن اللاعب سيعود إلى أوروبا فى المرحلة القادمة.

وأثارت تصريحات جارسيا قلق جماهير النصر حول إمكانية رحيل اللاعب قبل نهاية عقده الحالي مع الفريق السعودي، والذي يمتد حتى صيف 2025 القادم.



جماهير النصر تناشد ببقاء رونالدو

وحرصت جماهير النصر على دعم رونالدو فى موقفه الحالي، بعد موجة الإنتقادات القوية التى نالت من اللاعب، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على لاعب بحجم النجم البرتغالي داخل العالمي لفترة أطول، وعدم السماح إلى إمكانية عودة اللاعب إلى الملاعب الأوروبية فى الموسم الجديد.



رونالدو يفكر فى العودة إلى البيرميرليج

واكدت بعض المصادر القريبة من رونالدو أن اللاعب يفكر بشكل جادي فى العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نيوكاسل، خاصة أن اللاعب يؤمن بمشروع الفريق الإنجليزي فى النجاح خلال المرحلة القادمة، فى حالة إذا ما تمكن من المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل.