العاصمة المقدسة.. بيع اللحوم في المطابخ بالميزان وليس بالنفر

بدأت أمانة العاصمة المقدسة مرحلة التطبيق الإلزامي لمبادرة (بالميزان) والتي أطلقتها منذ 3 شهور كمرحلة تجريبية وتوعوية ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلا من مصطلح (النفر) الذي يتم استخدامه دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك.

وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة ووضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.

وحددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ من 1000 ريال وقد تصل إلى 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة.