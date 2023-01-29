بعد أيام من مقتل مبتعث.. فقدان سعودي في أمريكا

قالت الشرطة الأمريكية إن مواطنا سعوديا يزور الولايات المتحدة فُقد في كليفلاند بولاية أوهايو، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وذكر بيان للشرطة نشر على موقع تويتر يوم السبت أن الرجل هو عبدالعزيز العنزي البالغ من العمر 30 عاما.

وقال البيان إن العنزي، الذي حددته بعض وسائل الإعلام العربية على أنه عمر العنزي، "أُبلغ عن اختفائه في 27 يناير في حوالي الساعة العاشرة صباحًا".

وأضافت الشرطة أن العنزي خرج مع مجموعة من أصدقائه في منطقة وسط المدينة مساء الخميس.

وأفادت الشرطة وقناة FOX 8 News المحلية أنه عندما ذهبت المجموعة للمغادرة، ابتعد العنزي عنها. وأضافت الشرطة أن المجموعة حاولت البحث عن العنزي لكنها لم تجده. وشوهد العنزي لآخر مرة وهو يرتدي سترة وسروالا بيج وقالت الشرطة إنه لا يتحدث الإنجليزية.

ويأتي اختفاء العنزي بعد أيام قليلة من مقتل المواطن السعودي الوليد الغريبي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. وتعرض الغريبي البالغ من العمر 25 عامًا للطعن حتى الموت في مبنى شقته على يد نيكول ماري رودجرز البالغة من العمر 19 عامًا من جورجيا. رودجرز رهن الاحتجاز لدى الشرطة ووجهت إليه تهمة القتل العمد والسرقة وعدة تهم أخرى.