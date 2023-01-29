إنقاذ أول حالة جلطة دماغية من خلال ⁧‫الطب الاتصالي‬⁩ بمستشفى المجمعة‬⁩

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني من إنقاذ مريض جلطة دماغية وعلاجه باستخدام مذيب الجلطات عن طريق الطب الاتصالي بالتعاون مع فريق مسار الجلطات الدماغية بالتجمع الصحي.

وقال مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، الدكتور خالد القحطاني، إن المريض توجه للطوارئ وهو يعاني من ضعف الجانب الأيسر من جسمه وصعوبة بالكلام، وبعد تشخيص حالته بواسطة الفريق الطبي والتمريضي بالطوارئ وفريق الجلطة الدماغية، تم نقله إلى العناية المركزة لإعطائه الدواء العاجل في مثل هذه الحالات عن طريق خدمة الطب الاتصالي .

وبين القحطاني، أن المستشفى فعّل مسار الجلطات الدماغية، باستخدام الطب الإتصالي (TELE-STROKE) بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الثاني حيث تتم المعالجة تحت إشراف مباشر من استشاريين متخصصين في مجال الجلطات الدماغية .

وأضاف: "برنامج المسار مستمر في زيارة دورية للأطباء المتخصصين للتأكد من جاهزية المستشفى وتقديم خدمات الرعاية الصحية في هذا المسار الذي يشمل فرق (الباطنة ،العناية ،الطوارئ ،الأشعة ،التمريض قسم الصحة الالكترونية، المختبر والمساندة)".

ولفت إلى أن مسار الجلطات الدماغية يحقق التكامل بين الخدمات الصحية والذي ينشده تجمع الرياض الصحي الثاني، لكي تصل خدمات الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.