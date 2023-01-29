الراجحي: 80% نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي بلغت 80%.

وأبان الراجحي في حفل "مسك" الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية، أن "مسك" دشنت خلال العام الماضي 8 جمعيات تجاوزت إيراداتها 5 ملايين ريال، استفاد منها 47 ألف مستفيد، كما تطوع أكثر من 366 متطوعا.

وأشار إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات في المملكة بلغ 3700 مؤسسة بنسبة نمو 165%، مشيرا إلى أن ما تحقق من نمو خلال الـ3 سنوات يفوق ما تحقق خلال 30 عاما.