الراجحي: 80% نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي

وأبان الراجحي في حفل "مسك" الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية، أن "مسك" دشنت خلال العام الماضي 8 جمعيات تجاوزت إيراداتها 5 ملايين ريال، استفاد منها 47 ألف مستفيد، كما تطوع أكثر من 366 متطوعا.
وأشار إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات في المملكة بلغ 3700 مؤسسة بنسبة نمو 165%، مشيرا إلى أن ما تحقق من نمو خلال الـ3 سنوات يفوق ما تحقق خلال 30 عاما.
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