السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتفقد مركز شري



شري 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مركز شري اليوم, يرافقه وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني, والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع.

وأوضح سموه أنّ مثل هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتلمس احتياجات المواطنين من أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة والالتقاء بهم، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

من جانبه أكد رئيس مركز شري نايف بن حجاج, الحرص على خدمة المواطنين والمواطنات وفق توجيهات سموه وسمو نائبه, سائلًا المولى عزّ وجل التوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

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18:43ت م

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