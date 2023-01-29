السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتتح دورة تدريبية حول تصنيع اللقاحات للسيطرة على أمراض الدواجن الفيروسية



الخرطوم 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم، فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "تصنيع أهم اللقاحات الحية للسيطرة على أمراض الدواجن الفيروسية"، والتي تنفذها المنظمة بمكتبها الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بجمهورية مصر العربية ، وذلك لصالح 25 مشاركاً من الباحثين الشباب الذين يعملون فى مجال تصنيع اللقاحات بمختلف فئاتهم من حديثى التخرج، والمسجلين بالدراسات العليا، وكذلك الباحثين الذين يقومون بإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، وذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.

وتهدف الدورة التي تستمر على مدى (5) أيام وفقا لإعلام المنظمة إلى تعريف المتدربين بأمراض الدواجن الفيروسية وخطورتها وكيفية الوقاية منها، وطرق التصدى لأمراض الدواجن الفيروسية والوقاية منها عن طريق التحصين باللقاحات المختلفة، والتعرف على أنواع اللقاحات المختلفة وبرامج التحصين ، وكذلك تعريف المتدربين وإكسابهم الخبرة اللازمة عن اللقاحات الحية وميزات التحصين الجماعى لقطعان الدواجن.

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18:11ت م

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