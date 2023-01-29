السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يستقبل الدكتور الحجرف



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سموه خلال الاستقبال بجهود معالي الدكتور الحجرف طوال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي، سائلا الله له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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18:11ت م

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