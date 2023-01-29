السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي بالسودان : تستهدف 262 ألف تلميذ وتلميذة ببرنامج التغذية المدرسية



الخرطوم 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

التقى وزير التربية والتعليم السوداني محمود سر الختم الحوري بمكتبه اليوم، نائب المدير القُطري مدير البرامج لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان كارل بولسون برفقة أدنا كالالوكا مدير التغذية المدرسية.

وأكد الحوري خلال اللقاء على أهمية التغذية المدرسية في الحد من التسرب الدراسي في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وأقر كارل بولسون خلال اللقاء بوجود تحديات واجهتهم في العام 2022 تمثلت في الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت الى تخفيض عدد الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية إلى 50% ، مضيفاً أن خطة هذا العام تستهدف ما يقارب 262 ألف تلميذ وتلميذة سيتم تنفيذها في ولايات كسلا وجنوب كرفان وجنوب دارفور، منوهاً إلى اتجاه برنامج الغذاء العالمي إلى برنامج التغذية المدعومة من الإنتاج المحلي التي تجد الدعم من المانحين.

وأشار بولسون إلى أن وجود السودان ضمن تحالف الوجبات المدرسية حول العالم الذي يضم 70 دولة بقيادة فرنسا وهولندا يمكن برنامج الغذاء العالمي من دعم السودان للاستفادة من هذا التحالف العالمي.

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18:10ت م

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