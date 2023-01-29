السعودية اليوم / أمين مجلس التعاون يُعزّي باكستان في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص نتيجةً لحادث حافلة نقل السعودية اليوم بإقليم بلوشستان



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن بالغ الحزن والأسى لجمهورية باكستان الإسلامية جرّاء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص نتيجةً لحادث حافلة نقل عام بإقليم بلوشستان.

وأكد معاليه تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا المصاب، مقدمًا التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.

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17:22ت م

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