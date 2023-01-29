شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الفيحاء لمواجهة اتحاد جدة في نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف فوك راشوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والفيحاء، على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الأحد، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويضم تشكيل الفيحاء لمواجهة اتحاد جدة كل من:



حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

خط الدفاع: بندر ناصر، محمد البقعاوي، سامي الخيبري.

خط الوسط: عبدالرحمن السفري، باولينيو، ريكاردو ريلر، علي الزقعان.

خط الهجوم: سلطان مندش، ميلان بافكوف، فيكتور رويز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال، بهدف دون رد، فيما تأهل اتحاد جدة على حساب النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.