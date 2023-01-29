شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبري فى تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء بالسوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي للاتحاد، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الفيحاء، فى المباراة النهائية من منافسات كأس السوبر السعودي.

حيث أخذ تشكيل الاتحاد الطابع الهجومي بشكل كبير، مما يؤكد رغبة الفريق فى حسم المباراة مبكرًا، لتجنب الوقوع فى أي مفاجأت اليوم، خاصة أن الفريق الخصم منتشي بفوزه الأخير على الهلال فى قبل نهائي المسابقة.

وكان نادي الاتحاد قد تأهل لهذه المرحلة بعد الفوز على النصر فى مباراةالدور قبل النهائي بنتيجة 1/3،تحت أنظار النجم البرتغالي رونالدو.



موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الاتحاد نظيره الفيحاء اليوم الأحد، فى نهائي السوبر السعودي،على أن تقام المباراة تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء

فى حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي - رياض شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي .

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - كورنادو - عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: رومارينهو- عبدالرزاق حمدالله.