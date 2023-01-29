شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء في نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيحاء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي، على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.



ويدخل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي - رياض شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: برونو هنريكي - طارق حامد - رومارينهو - كورنادو - عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

وتأهل اتحاد جدة، إلى دور نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الفيحاء بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد.