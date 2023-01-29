شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستأنف مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي يوم الثلاثاء المقبل والذي سيشهد انطلاقة منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة بمباراتين ناريتين.

مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو

وتقام منافسات الجولة التاسعة عشر على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل حيث ستقام يوم الثلاثاء مباراتين ويوم الأربعاء أربع مباريات فيما تختتم يوم الخميس منافسات الجولة بثلاث مباريات.

وتشهد الجولة التاسعة عشر من دوري يلو منافسات نارية بين الفرق التي تنافس على مقاعد الصعود حيث سيواجه فريق أهلي جدة نظيره الأخدود يوم الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل أهلي جدة صدارة ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

ومن المنتظر ان تكون مباريان الجولة على النحو التالي:

الثلاثاء 31 يناير:

الرياض ضد الخلود 15:40

أحد ضد جدة 16:05

الأربعاء 1 فبراير:

الشعلة ضد هجر 15:35

العربي ضد القيصومة: 15:45

الحزم ضد العروبة 15:50

العين ضد الساحل: 16:05

الخميس 2 فبراير:

القادسية ضد نجران 15:25

الجبلين ضد الفيصلي 15:55

الأهلي ضد الأخدود 19:00

