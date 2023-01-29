شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض فريق أهلي جدة يوم الخميس المقبل، مباراة نارية أمام الأخدود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري يلو السعودي لكرة القدم.

ويستضيف أهلي جدة نظيره الأخدود يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل سعيًا لمواصلة تألقه ومواصلة النتائج الإيجابية.

وكانت قد أقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة الثانية من عمر المسابقة، وتعرض الأهلي وقتها للهزيمة بهدفين مقابل لا شئ عن طريق هدفي مصلح صلاح الشيخ والحاج عثمان باري بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

ويتطلع أهلي جدة لتعويض هذه الهزيمة في مباراة الذهاب وحصد ثلاث نقاط غالية لتأكيد صدارته بجدول ترتيب دوري يلو السعودي.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز الأول برصيد 37 نقطة بواقع 10 انتصارات و7 تعادلات وهزيمة وحيدة فقط.

ويواجه أهلي جدة صراعًا قويًا من أصحاب المراكز من الثاني وحتى المركز الخامس حيث يمتلك كل من الحزم والأخدود والرياض والفيصلي 34 نقطة.