شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دوري يلو قبل انطلاق الجولة التاسعة عشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستأنف يوم الثلاثاء المقبل منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي بانطلاق مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة.

مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو

وتبدأ مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى بمباراة نارية بين الرياض والخلود في تمام الرابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة على أن يخوضفي تمام الرابعة وخمس دقائق فريق أحد مباراته أمام جدة.

ومن المنتظر أن تستأنف باقي المباريات يومي الأربعاء والخميس حيث ستقام يوم الأربعاء 4 مباريات أبرزها الحزم أمام العروبة، فيما سيواجه الأهلي نظيره الأخدود يوم الخميس.

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب دوري يلو 2023 قبل انطلاق الجولة التاسعة عشر.

1-الأهلي

2- الحزم

3- الأخدود

4- الرياض

5-الفيصلي

6- العربي

7 جدة

8 الخلود

9 العروبة

10 الجبلين

11 أحد

12 القيصومة

13 العين

14 هجر

15 القادسية

16 الساحل

17 نجران

18الشعلة

