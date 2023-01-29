السعودية اليوم / رئيس مجلس الأمة الجزائري يلتقي نظيره الاردني



الجزائر 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

التقى رئيس مجلس الامة الجزائري صالح قوجيل اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار المشاركة في فعاليات الدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأفاق العلاقات البرلمانية البينية، إلى جانب التحديات التي تنتظر العالم الاسلامي، شكّلت محور المحادثات بين رئيسي المجلسين.

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16:52ت م

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