السعودية اليوم / وزير الموارد البشرية يرعى احتفاء مؤسسة "مسك" بتخريج الدفعة الثانية من برنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

نوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال رعاية معاليه اليوم للحفل الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ للاحتفاء بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في البرنامج بنسخته الرسمية، والذي احتضنت فيه ست مبادرات، إضافة إلى تسريع وتمكين ست جمعيات شبابية قائمة على مستوى المملكة.

وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: "إن حاضنة مسك للمبادرات ومسرّعة الأثر سيكون لهما دور هام في تحفيز نمو القطاع الشبابي غير الربحي، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، ودعم القيادات الشبابية الواعدة في القطاع، مشيداً بجهود مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ودعمها وتمكينها لمنظمات القطاع غير الربحي.

وأضاف: "اليوم لدينا قصة نجاح مميزة لهذا البرنامج في تحقيق مستهدفات التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، حيث كرّمنا العام الماضي في هذا البرنامج 8 جمعيات، وخلال عام واحد حققت هذه الجمعيات إيرادات بأكثر من 5 ملايين ريال، واستفاد منها 47 ألف مستفيد، وانضم إليها 366 متطوعاً وأكثر من 100 عضو، كما قدّمت للمجتمع 123 دورة تدريبية وورشة عمل، و52 برنامجاً متخصصاً"، مشيراً إلى أن هذه النتائج التي تحققت تؤكد أثر برنامج "مسك" لدى الجمعيات والمجتمع والشباب وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.

وأشار إلى أن منظمات القطاع غير الربحي وصلت اليوم إلى 3700 منظمة؛ بنسبة نمو 165%، و67% من إجمالي هذه الجمعيات متخصصة، كما وصلت نسبة حوكمة القطاع إلى 80%، مقدماً التهنئة لجميع الخريجين أصحاب المبادرات والجمعيات الشبابية، داعياً إلى مواصلة العمل النوعي لمؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي لتعزيز الأثر في المجتمع.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر, أن البرنامج يهدف إلى تمكين المبادرات والمنظمات غير الربحية الشبابية، ضمن جهود المؤسسة لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها لتعظيم أثر القطاع غير الربحي على الاقتصاد الوطني بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030.

وقال: "لقد شمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ستّ مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع ست جمعيات أهلية قائمة وتمكينهما؛ بهدف تحقيق أهداف برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية" الذي يندرج ضمن سلسلة برامج "مسك للمجتمع" أحد مسارات "مسك" الأربعة (القادة، المجتمع، الريادة، المهارات).

وأضاف: "أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، عبر رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر للمبادرات وخمسة أشهر للجمعيات، وتركّزت تلك الرحلة على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالمياً والتي تُشكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.

وأعلنت "مسك" خلال مراسم حفل البرنامج عن فتح باب التسجيل لعام 2023، كما استعرضت أهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المنظمات الشبابية المدعومة خلال المدة المقبلة.

واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح والجهات الداعمة وكبار المانحين الذين أسهموا في نجاح نسخة التأسيس من البرنامج.

حضر الحفل معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك" الدكتور غسان الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للقطاع غير الربحي أحمد السويلم، إلى جانب نخبة من مُمثّلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.

// انتهى //

16:46ت م

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الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسنوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقطاع غير الربحي منذ إنشاء مؤسسة "مسك" قبل أكثر من 10 أعوام، واستمرار تمكين وتحفيز سموه للقطاع مع رؤية المملكة 2030، وذلك إيماناً منه بأهمية القطاع غير الربحي للمجتمع، ومستقبل الشباب.جاء ذلك خلال رعاية معاليه اليوم للحفل الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ للاحتفاء بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في البرنامج بنسخته الرسمية، والذي احتضنت فيه ست مبادرات، إضافة إلى تسريع وتمكين ست جمعيات شبابية قائمة على مستوى المملكة.وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: "إن حاضنة مسك للمبادرات ومسرّعة الأثر سيكون لهما دور هام في تحفيز نمو القطاع الشبابي غير الربحي، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، ودعم القيادات الشبابية الواعدة في القطاع، مشيداً بجهود مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ودعمها وتمكينها لمنظمات القطاع غير الربحي.وأضاف: "اليوم لدينا قصة نجاح مميزة لهذا البرنامج في تحقيق مستهدفات التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، حيث كرّمنا العام الماضي في هذا البرنامج 8 جمعيات، وخلال عام واحد حققت هذه الجمعيات إيرادات بأكثر من 5 ملايين ريال، واستفاد منها 47 ألف مستفيد، وانضم إليها 366 متطوعاً وأكثر من 100 عضو، كما قدّمت للمجتمع 123 دورة تدريبية وورشة عمل، و52 برنامجاً متخصصاً"، مشيراً إلى أن هذه النتائج التي تحققت تؤكد أثر برنامج "مسك" لدى الجمعيات والمجتمع والشباب وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.وأشار إلى أن منظمات القطاع غير الربحي وصلت اليوم إلى 3700 منظمة؛ بنسبة نمو 165%، و67% من إجمالي هذه الجمعيات متخصصة، كما وصلت نسبة حوكمة القطاع إلى 80%، مقدماً التهنئة لجميع الخريجين أصحاب المبادرات والجمعيات الشبابية، داعياً إلى مواصلة العمل النوعي لمؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي لتعزيز الأثر في المجتمع.من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر, أن البرنامج يهدف إلى تمكين المبادرات والمنظمات غير الربحية الشبابية، ضمن جهود المؤسسة لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها لتعظيم أثر القطاع غير الربحي على الاقتصاد الوطني بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030.وقال: "لقد شمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ستّ مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع ست جمعيات أهلية قائمة وتمكينهما؛ بهدف تحقيق أهداف برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية" الذي يندرج ضمن سلسلة برامج "مسك للمجتمع" أحد مسارات "مسك" الأربعة (القادة، المجتمع، الريادة، المهارات).وأضاف: "أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، عبر رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر للمبادرات وخمسة أشهر للجمعيات، وتركّزت تلك الرحلة على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالمياً والتي تُشكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.وأعلنت "مسك" خلال مراسم حفل البرنامج عن فتح باب التسجيل لعام 2023، كما استعرضت أهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المنظمات الشبابية المدعومة خلال المدة المقبلة.واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح والجهات الداعمة وكبار المانحين الذين أسهموا في نجاح نسخة التأسيس من البرنامج.حضر الحفل معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك" الدكتور غسان الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للقطاع غير الربحي أحمد السويلم، إلى جانب نخبة من مُمثّلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.// انتهى //16:46ت م0109

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