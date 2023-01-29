السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي بالمفوض العام للأونروا



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين المركز والوكالة، ومناقشة مشاركة وكالة الأونروا في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل.

وقدم لازريني الشكر للمملكة العربية

// انتهى //

16:33ت م

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الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين المركز والوكالة، ومناقشة مشاركة وكالة الأونروا في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل.وقدم لازريني الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على دعمها الدائم للأونروا، منوهًا بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين بما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //16:33ت م0101

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