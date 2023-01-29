

الخرطوم 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

التقى وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بمكتبه اليوم، بالخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الذي وصل الخرطوم في وقت سابق اليوم.

وأكد الوزير خلال اللقاء التزام بلاده بالتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي في كل مايعني حقوق الإنسان، انطلاقا من توقيعه على كافة المعاهدات الدولية.

واضاف ان السودان حريص على إنفاذ القوانين، وتقديم جميع مرتكبي الجرائم للعدالة، لكفالة سيادة حكم القانون.

بدوره كشف رئيس الآلية السودانية لحقوق الإنسان بوزارة العدل جمعة الوكيل الأعيسر، عن إطلاق جميع المعتقلين بالسجون على خلفية التظاهرات الأخيرة.

// انتهى //

16:09ت م

0096





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير العدل السوداني يلتقي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.