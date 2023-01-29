

الأحساء 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر والوفد المرافق له.

وأكد سموّه أهمية الأهتمام بالمقدرات الطبيعية لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان، مطلعاً على برامج ونشاطات المركز وإستراتيجية العمل البيئي التي يقوم عليها المركز وبرامج مكافحة التصحر، موجها بتسريع خطوات تطوير منتزة بحيرة الأصفر ومنتزة بحيرة العيون وبرفع معدل إنتاج الشتلات لزيادة نسبة الغطاء النباتي في المحافظة.

// انتهى //

15:51ت م

0089





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الغطاء النباتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.