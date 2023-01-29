السعودية اليوم / وزارة الخارجية تعرب عن بالغ حزن المملكة جرّاء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص نتيجةً لحادث حافلة نقل السعودية اليوم بإقليم بلوشستان في باكستان



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن المملكة جرّاء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص نتيجةً لحادث حافلة نقل عام بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

// انتهى //

15:49ت م

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