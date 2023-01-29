السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الوزارة اليوم ، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933 وذلك لتمكين المستفيدين من جميع خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى خدمات منسوبي المساجد في جميع مناطق المملكة.

وتمثّلت الخدمات الجديدة في زيادة عدد الخطوط من (5) خطوط إلى (50) خط تم تشغيل (10) خطوط حاليا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الخدمات تستهدف المواطنين والمقيمين وكل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، مما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.

يُذكر أن مركز الاتصال الموحد 1933 استقبل منذ افتتاحه ما يزيد عن 240.000 مائتين وأربعين ألف مكالمة تتم متابعتها أولاً بأول عن طريق الفريق الرئيسي في الوزارة وكل فرع من فروع المملكة .

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15:32ت م

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