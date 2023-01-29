السعودية اليوم / رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يلتقي رئيس البرلمان العربي



الجزائر 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الذي يزور الجزائر للمشاركة في الدورة ال 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، مجريات التحضير للدورة ـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما يتوقع أن تسفر عنه من نتائج وقرارات من شأنها أن "تخدم الأمتين العربية والإسلامية".

واستعرض الطرفان ما تتميز به هذه الدورة من خصوصية، بالنظر إلى الظروف العالمية التي تنعقد فيها.

// انتهى //

15:14ت م

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