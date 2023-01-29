السعودية اليوم / "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان ، مصحوبة برياح سطحيه نشطة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ8 مساءً.

// انتهى //

14:54ت م

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