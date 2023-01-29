

بريدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

نفّذ قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال العام الماضي 2022 أكثر من 162 ألف عملية تصوير إشعاعي لمختلف العيادات والأقسام بالمستشفى.

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن المستشفى قدّم خدماته الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين عبر وحداته المختلفة سواء الرئيسة منها أو العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ, والتي تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، مشيرًا إلى أنّ الأشعة العامة كانت الأكثر عددًا حيث بلغت 108689، وبلغت أشعة الرنين المغناطيسي 6115، والأشعة المقطعية 20892، والأشعة التلفزيونية 14647, في حين كان عدد أشعة تصوير الثدي 7406، والطب النووي 1768، وأشعة كثافة العظام بلغت 1104 أشعة.

ولفت التجمّع إلى أنّ عدد حالات الفحوصات التداخلية بالأشعة المقطعية بلغ 65 حالة، وبالموجات الصوتية 966 حالة، وبلغت الأشعة التداخلية العامة 598 حالة، والفحوصات التداخلية للثدي 658 حالة، ليصبح بذلك مجموع فحوصات التصوير بالأشعة في مجموعها العام 162708 فحوصات.

// انتهى //

14:48ت م

0076





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 162 ألف تصوير إشعاعي بتخصصي بريدة خلال العام الماضي 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.