اجتماعي / أمانة المنطقة الشرقية تنهي المرحلة الثانية لمبادرة "وعيك يهمنا" بالخفجي



الدمام 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية لمبادرتها التوعوية "وعيك يهمنا" في محافظة الخفجي، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات في تقديم الخدمات والمعلومات الخاصة بالمبادرة تجاه الفرد والمجتمع.

وتهدف المبادرة التي استمرت خمسة أيام، إلى التأكيد بإلزام المنشآت التجارية التقيد المعايير والتزام المنشآت بقواعد السوق، وتثبيت ملصق توعوي على واجهة المنشأة، والتي تعنى بقياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة لهم، ومدى تقيدها بالتعليمات، حيث جرى توزيع 910 نشرات توعوية، وزيارة أكثر من 455 منشأة.

وأكدت الأمانة أن المبادرة تصب في مصلحة المستفيد، بأهمية الملصق التوعوي "رايك يفرق" إذ يمكن للمستفيد المشاركة في تقييم خدمات المنشأة المقدمة له، وطريقة التواصل عند وجود أي ملاحظة تخص المنشأة، من خلال الاتصال بمركز البلاغات 940 لتوجه المراقبين الصحيين على الملاحظة.

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14:38ت م

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