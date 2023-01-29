شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قاسية على الهلال والنصر بسبب السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، غرامة ضخمة على نادي الهلال، بسبب أحداث مواجهة الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر الزعيم الهلالي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز أمام الفيحاء، بهدف دون رد، في نصف نهائي السوبر السعودي، ما نتج عنه غضب جماهير الهلال، التي ألقت زجاجات المياه تجاه مضمار الملعب.

وغرمت اللجنة نادي الهلال، 100 ألف ريال، حسب المادة (52-2) من الائحة الانضباط والأخلاق، بسبب ما حدث من الجماهير خلال اللقاء.

كما غرمت ثنائي النصر "نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم"، لغيابه عن المقابلة الإعلامية، في منطقة (فلاش إنترفيو)، بعد الخسارة أمام الاتحاد، في نصف النهائي، بـ20 ألف ريال لكل منهما.

وفرضت غرامة على النصر 10 آلاف ريال، بسبب تأخره في دخول مباراة نصف النهائي، في المباراة التي خسرها أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد.