شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الشباب يعلن التعاقد مع نجم أبها بالشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الشباب عن التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد نادي الشباب السعودي، في بيان له خلال الساعات القليلة الماضية، عن ضم رياض شراحيلي نجم أبها، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأثنت الإدارة الشبابية، على تعاون نظيرتها في أبها، كما تمنت في الوقت ذاته التوفيق لرياض شراحيلي في مهمته المقبلة مع النادي.

ورحب الشباب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بالوافد الجديد رياض شراحيلي، وتمنى له التوفيق وتقديم الإضافة القوية مع الليوث.

وكتب شراحيلي عبر حسابه على "تويتر": "اليوم أودع أبها بكل حب وتقدير وأحب أشكر رئيس النادي أحمد الحديثي وجميع منسوبي النادي وأشكر الجهاز الإداري والفني والطبي وأخواني اللاعبين، وأحب أشكر الجماهير الأبهاوية على دعمهم لي".

وأضاف: "اللهم لك الحمد تم توقيع عقدي مع الشباب.. شكرا لرئيس الشباب خالد البلطان على التعامل الاحترافي، كما أشكر جماهير الليث، وأتمنى أكون عند حسن ظنهم جميعا وإن شاء الله أكون إضافة قوية لزملائي اللاعبين".

واستكمل: "كما أشكر جراح الظفيري وطاقم شركة F16 على اهتمامهم خلال الفترة الماضية وتسهيل إجراءات انتقالي من أبها إلى الشباب وبإذن الله من نجاح إلى نجاح معا".

وفي سياق آخر، وافقت إدارة الشباب على انتقال ناصر العمران إلى أبها، كما قدمت إدارة الشباب شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة