شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يعلن ضم نجم النصر على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الفتح عن تعاقده بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجحت إدارة الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق، في ضم خالد الغنام لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الفتح، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل دقائق قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بالسعودية، عن ضم اللاعب بعد موافقة ناديهد

ورحب الفتح على طريقته الخاصة بخالد الغنام، وذلك بصورة وتغريدة حملت عنوان: "مرحبا بك في الفتح.. خالد الغنام"، وسط تفاعل كبير من الفتحاويين.

وكانت إدارة النصر قد وافقت على إعارة خالد الغنام للفتح حتى نهاية الموسم، متمنين له التوفيق، وذلك وفقا لما أكده عبر حسابه الرسمي على "تويتر".