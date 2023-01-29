شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أهلي جدة يعلن التعاقد مع نجم الهلال السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد النادي، أن الإدارة، أنهت إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الأوروجواياني نيكولاس ميليسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول، بالميركاتو الشتوي.

ورحب نادي أهلي جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بالوافد الجديد "نيكولاس ميليسي"، من خلال فيديو ترحيبي بعنوان "نيكولاس ميليسي أهلاوي".

ويعد نيكولاس ميليسي، ليس غريبا على الكرة السعودية، بعدما مثل نادي الهلال في الفترة من 2016 وحتى 2018، وتوج معه بلقب دوري المحترفين السعودي مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

ووقع اللاعب الأوروجواياني مع نادي الظفرة الإماراتي في عام 2018، بعد انتهاء عقده مع الهلال، وأعاره إلى نادي الوحدة في عام 2019 لمدة موسم واحد.

وفي الفترة من 2020 وحتى 2022، عاد ميليسي إلى أمريكا الجنوبية ولعب مع ناديي ليبرتاد (2020 وحتى 2022)، وبينارول بطل الدوري الأوروجواياني في 2022.

وسبق لميليسي اللعب مع أندية دانوبيو بالأوروجواي من 2014 وحتى 2016، وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي في عام 2014، ومونتيفيديو سيتي توركي بالأوروجواي في الفترة من 2012 وحتى 2014.