شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يعلن التعاقد مع نجم أولمبياكوس مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أبها السعودي، عن التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف النادي، عن تعاقده مع محمد سعد القحطاني، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث وقع مساء السبت، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وبدأ القحطاني مشواره في نادي أبها، ثم تم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2021، وانتقل إلى نادي أولمبياكوس في فبراير 2022، قبل رحيله عن النادي اليوناني في يناير الجاري.

ويجيد القحطاني، مواليد عام 2002، اللعب في مركز الوسط المهاجم، وانضم من قبل إلى برنامج الابتعاث الرياضي في إسبانيا، والذي يهدف إلى تطوير مواهب كرة القدم السعودية، تحت إشراف وزارة الرياضة.

ويحتل أبها المركز الثامن في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 14 مباراة، ب6 انتصارات وتعادل و7 هزائم.