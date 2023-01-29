شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفاجئ زملائه في مانشستر يونايتد بدعوة جذابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فاجئ زملائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي ناديه السابق.

واوضحت التقارير، أن كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، دعا بعض أصدقائه في مانشستر يونايتد لزيارته في السعودية.

وأكدت "ذا صن البريطانية"، أت رونالدو يرى أنه لم يودع زملاءه في مانشستر يونايتد بشكل مناسب، بعد أن فسخ عقده فجأة مع الشياطين الحمر قبل كأس العالم 2022.

وتابعت: "رونالدو على اتصال بأقرب أصدقائه في مانشستر يونايتد لمحاولة ترتيب زيارة إلى لشبونة أو دعوتهم إلى السعودية.

وأضافت: "سأل رونالدو زملاءه السابقين إذا كانوا مهتمين بمشاهدته يلعب مع فريقه الجديد، إذا سمحت الجداول الزمنية للمباريات بذلك".

وقالت: "أحد المصادر المطلعة في مانشستر يونايتد، أكد أنه ما يزال هناك عدد قليل من اللاعبين هنا لا يملكون سوى الاحترام لرونالدو، وشعروا بالحزن لانتهاء علاقته بالنادي، لأنهم لم يودعوه بشكل مناسب".

واختتمت: "لقد ترك رونالدو مؤخرا مجموعات الواتس الخاصة باللاعبين، لكنه وعد بالبقاء على اتصال مع عدد قليل منهم ودعاهم إلى منزله الجديد في لشبونة وإلى السعودية لمشاهدته مع النصر".