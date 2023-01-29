

الدمام 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أقامت أمانة المنطقة الشرقية في مقرها بالدمام، ورشة عمل تثقيفية بعنوان "المتطلبات والاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية "، بحضور عدد من وكلاء التعليم الأهلي، ومسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتهدف الورشة إلى تحسين الأعمال والبيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

// انتهى //

13:55ت م

0063





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تقيم ورشة عمل تثقيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.