السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا الفيضانات في ولاية جوهر الماليزية إلى 2729 شخصاً



كوالالمبور 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية جوهر الماليزية إلى 2729 شخصاً.

وذكرت لجنة إدارة الكوارث بالولاية، أن أكبر حصيلة ضحايا تم تسجيلها كانت في ميرسينج وبلغ 1007 أشخاص، تليها باتو باهات 771 شخصاً و كلوانج 422 شخصاً .

وأضافت اللجنة أن مركز الإغاثة في بوليتيكنيك ميرسينج يضم أكبر عدد من الأشخاص، حيث ضم 353 شخصاً من منطقتي كامبونج شي ووك وكامبونج سري بانتاي، مشيرةً إلى أن مستوى المياه في سونجاي إيداو في ميرسينج تجاوز الحد الذي يعد خطراً بنحو 75ر2 متراً مقارنة بالمستوى الطبيعي وهو 2ر2 متراً.

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13:37ت م

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