السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة المالية الدائمة بمنظمة التعاون الإسلامي



جدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

بدأت اليوم أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمعنقدة بمقر المنظمة في جدة.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أنه ومنذ توليه منصب الأمين العام للمنظمة، واستناداً إلى ثقة الدول الأعضاء قد أولى الملف الإداري والمالي اهتماماً كبيراً، لافتاً إلى أن المنظمة أطلقت العديد من اللجان والمبادرات لتحديث النظم الإدارية والمالية وتعزيز الحوكمة وغيرها من الإجراءات بما يتوافق مع النظم واللوائح، متمنيًا من الدول الأعضاء استمرار الدعم لإكمال مسيرة الإصلاح الشامل للأمانة العامة.

وتقدم الأمين العام بخالص الشكر لجمهورية باكستان الإسلامية على رئاستها الناجحة للدورة الخمسين للجنة المالية الدائمة، متمنياً النجاح للجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تسلمت رئاسة الدورة الحالية للجنة.

وأعرب الأمين العام عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على سدادها للمتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى نهاية سنة 2019، مؤكداً أنها مبادرة نبيلة تعكس مركزية المملكة العربية

// انتهى //

13:25ت م

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جدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمعنقدة بمقر المنظمة في جدة.وأكد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أنه ومنذ توليه منصب الأمين العام للمنظمة، واستناداً إلى ثقة الدول الأعضاء قد أولى الملف الإداري والمالي اهتماماً كبيراً، لافتاً إلى أن المنظمة أطلقت العديد من اللجان والمبادرات لتحديث النظم الإدارية والمالية وتعزيز الحوكمة وغيرها من الإجراءات بما يتوافق مع النظم واللوائح، متمنيًا من الدول الأعضاء استمرار الدعم لإكمال مسيرة الإصلاح الشامل للأمانة العامة.وتقدم الأمين العام بخالص الشكر لجمهورية باكستان الإسلامية على رئاستها الناجحة للدورة الخمسين للجنة المالية الدائمة، متمنياً النجاح للجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تسلمت رئاسة الدورة الحالية للجنة.وأعرب الأمين العام عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على سدادها للمتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى نهاية سنة 2019، مؤكداً أنها مبادرة نبيلة تعكس مركزية المملكة العربية السعودية في مسيرة العمل الإسلامي المشترك وحرصها الدائم على تعزيز دور المنظمة ودعم أنشطتها وبرامجها بكافة السبل والتسهيلات.// انتهى //13:25ت م0058

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