السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يرعى اتفاقية شراكة مجتمعية لإنشاء مركز النساء والأطفال بمستشفى الزلفي العام



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لإنشاء مركز النساء والأطفال بمستشفى الزلفي العام وبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، وذلك في مكتب سموه في قصر الحكم .

ووقع الاتفاقية من الجانب الصحي ممثل تجمع الرياض الصحي الثاني الرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، ومن جانب برنامج الفوزان لخدمة المجتمع الأستاذ فهد بن محمد الفوزان.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز إشراك مكونات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الثاني ووزارة الصحة.

حضرتوقيع الاتفاقية وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ومحافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي .

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13:18ت م

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