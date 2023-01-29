السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدم النموذج السعودي في المؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي (CHEA)



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي " اعتماد " في المؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي (CHEA) الذي اُختتمت أعماله بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية واستمر لمدة أربعة أيام، بحضور قرابة 350 من خبراء الجودة في جهات الاعتماد الأمريكية والدولية من 56 دولة.

وقدّمت الهيئة خلال مشاركتها ورشة عمل حضرها نخبة من جهات الاعتماد الدولية الذين أشادوا بدورهم بالتجربة

وتطرق الخيال إلى تجربة مركز " اعتماد " منذ انطلاق عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي في عام 2009م، مروراً بالتحديثات والتحسينات التي طرأت على المعايير في نسخة 2018م، وانتهاء بالنسخة المحدثة لعام 2022م، مع التطرق إلى أهداف برنامج "جاهزية" وكيف أنه سوف يسهم في رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل، مع تعزيز التوافق بين مخرجات البرامج ومتطلبات سوق العمل والذي بدوره سوف يساعد في رفع مؤشرات التوظيف لخريجي الجامعات وتقليل نسب البطالة وهذا مما يحفز الجامعات لتطوير خططها الدراسية بشكل دوري مع عمليات تقييم المخرجات لجميع البرامج الأكاديمية بشكل دوري وإعلان النتائج من قبل الهيئة.

كما عُقِدت لقاءات تشاورية على هامش المؤتمر مع عدد من جهات الاعتماد الدولية والإقليمية لبحث أوجه التعاون في الاستفادة من خبراء الجودة في ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي للمشاركة ضمن فرق عمل المركز مما يسهم في تعزيز قوائم الخبراء في المركز.

// انتهى //

13:10ت م

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الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسشاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي " اعتماد " في المؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي (CHEA) الذي اُختتمت أعماله بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية واستمر لمدة أربعة أيام، بحضور قرابة 350 من خبراء الجودة في جهات الاعتماد الأمريكية والدولية من 56 دولة.وقدّمت الهيئة خلال مشاركتها ورشة عمل حضرها نخبة من جهات الاعتماد الدولية الذين أشادوا بدورهم بالتجربة السعودية في تطوير وتحسين المعايير، حيث تحدث فيها مدير عام الاعتماد البرامجي في مركز اعتماد الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، عن تجربة المركز في مراجعة وتحديث معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي ومدى تأثيرها على تحسين مستوى الجودة والمواءمة مع سوق العمل في مشروع "جاهزية" الذي تعمل عليه الهيئة والذي ويهدف إلى رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل عبر العمل على معايير أكاديمية تخصصية تمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف (نواتج التعلم) لكل مجال تخصصي بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة وتضمين الإطار التخصصي في متطلبات الاعتماد الأكاديمي.وتطرق الخيال إلى تجربة مركز " اعتماد " منذ انطلاق عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي في عام 2009م، مروراً بالتحديثات والتحسينات التي طرأت على المعايير في نسخة 2018م، وانتهاء بالنسخة المحدثة لعام 2022م، مع التطرق إلى أهداف برنامج "جاهزية" وكيف أنه سوف يسهم في رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل، مع تعزيز التوافق بين مخرجات البرامج ومتطلبات سوق العمل والذي بدوره سوف يساعد في رفع مؤشرات التوظيف لخريجي الجامعات وتقليل نسب البطالة وهذا مما يحفز الجامعات لتطوير خططها الدراسية بشكل دوري مع عمليات تقييم المخرجات لجميع البرامج الأكاديمية بشكل دوري وإعلان النتائج من قبل الهيئة.كما عُقِدت لقاءات تشاورية على هامش المؤتمر مع عدد من جهات الاعتماد الدولية والإقليمية لبحث أوجه التعاون في الاستفادة من خبراء الجودة في ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي للمشاركة ضمن فرق عمل المركز مما يسهم في تعزيز قوائم الخبراء في المركز.// انتهى //13:10ت م0051

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدم النموذج السعودي في المؤتمر السنوي لمجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي (CHEA) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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