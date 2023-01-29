السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية الهند



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء أمس حفل سفارة جمهورية الهند بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقبال معاليه سفير جمهورية الهند لدى المملكة سهيل إعجاز خان وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير الادارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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12:54ت م

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