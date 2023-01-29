السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المبعوث الدائم للجمهورية التركية



جدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أمس، في مقر الأمانة العامة، المبعوث الدائم للجمهورية التركية لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد متين إيكر .

وأشاد الأمين العام بالدور الذي تضطلع به الجمهورية التركية في أنشطة المنظمة وبرامجها ودعمها للعمل الإسلامي المشترك.

وتناول الجانبان التطورات المتعلقة بالقضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.

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12:52ت م

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