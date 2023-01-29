السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شؤون الإسكان ويتسلّم التقرير السنوي 2022



الدمام 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لشؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية للعام 2022م.

وأكد سموه أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لزيادة نسب تملك المواطنين وتقديم كل ما يخدم أبناء وبنات الوطن.

من جهته نوه مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة بدعم ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لمشاريع الإسكان في المنطقة.

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12:51ت م

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