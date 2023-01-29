السعودية اليوم/ سمو أمير الشرقية يتسلّم التقرير السنوي لشؤون الإسكان بالمنطقة



الدمام 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن حسين المويهي الذي قدم لسموه التقرير السنوي لشؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية لعام 2022م.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية ما تقدمه الدولة "رعاها الله" من دعم واهتمام لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن عبر المنتجات المتنوعة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

بدوره، أوضح المهندس المويهي أن شؤون الإسكان في المنطقة الشرقية حققت إنجازات ومشاريع كبيرة لخدمة المستفيدين وتمكينهم من الحصول على منتجات سكنية ملائمة، منوهاً باهتمام ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية اللامحدود لمشاريع الإسكان في المنطقة .

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12:48ت م

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