السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل وزير التعليم



سكاكا 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بمعالي وزير التعليم والوفد المرافق ، متمنياً لمعاليه ومرافقيه التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

وبحث سموه مع معالي الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، كما نوقشت بعض المواضيع التي تهم المنطقة ومحافظاتها.

ونوّه سموه بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة وعلى وجه الخصوص التعليم بشقيه العالي والعام، مشيداً بجهود الوزارة لدعم المنطقة بالمشروعات النوعية التي تستهدف التعليم الجامعي والعام، وتسهم في تطوير البيئة التعليمية للوصول لأفضل المخرجات العلمية التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص من خلال دعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة.

من جهته عبر معاليه عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة الجوف من دعم ورعاية من سمو أمير المنطقة وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة ودعم سموه للمتفوقين والمبدعين والمتميزين ورعايته لكل ما من شأنه تحسين الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال رئيس جامعة الجوف الدكتور أحمد الشايع، ومدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي .

// انتهى //

12:30ت م

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