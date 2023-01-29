شكرا لقرائتكم خبر عن ماشاريبوف يفسد صفقة النصر الجديدة وقرار حاسم لموقف اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحيفة عن أن مسئولي النصر يعانون بشدة من عدم إمكانية التعاقد مع لاعبي أجانب جدد فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل موقف الجناح الأوزبكستاني جلال الدين ماشاريبوف ورغبته فى عدم الرحيل عن العالمي بنهاية الموسم الجاري.

وعاني ماشاريبوف من كثرة الإصابات فى الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعي عدم مشاركة اللاعب مع العالمي هذا الموسم بشكل أساسي، بجانب عدم إمتلاك اللاعب لأي عروض فى الفترة الحالية، فى الوقت الذي يسعي مسئولي الفريق السعودي للتخلص مع اللاعب للتعاقد لقيد بعض الصفقات الآخري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت أن النصر أنهي إتفاقه مع العديد من اللاعبين الكبار أمثال راموس ومودريتش وكودرادو، ولكن لن يتمكن الفريق إعلان التعاقد معهم قبل التخلص من بعض لاعبي الفريق الأجانب، فى مقدمتهم يأتي ماشاريبوف.



خطة النصر للتخلص من ماشاريبوف

ويسود الإتجاه الحالي داخل إدارة النصر لخروج اللاعب فى نهاية الموسم عن الفريق على سبيل الإعارة لأحد الأندية السعودية أو الخليجية، مع تحمل مسئولي العالمي الراتب الخاص باللاعب فى تلك الفترة، حتى تتاح الفرصة للفريق فى قيد الصفقات الجديدة.



موقف ماشاريبوف النهائي من الرحيل

وأكدت بعض المصادر القريبة من ماشاريبوف أن اللاعب يريد لإستغلال الموقف لصالحه، وطلب الحصول على مكافأة خاصة بفسخ التعاقد حال الرحيل عن الفريق، الأمر الذي ما زال يدرسه مسئولي النصر.