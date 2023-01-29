السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الكوت ديفوار يحضر حفل وضع حجر الأساس لمشروع تجاري في ابيدجان



ابيدجان 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، في العاصمة الايفوارية ابيدجان، حفل وضع حجر الأساس لمشروع "الرياض سيتي"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإيفوارية، والقنصل العام لكوت ديفوار في نيويورك وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى كوت ديفوار.

ويتضمن المشروع بناء 144 عمارة سكنية تضم 4464 شقة في حي بنجيرفيل بأبيدجان وأكبر مول تجاري بمنطقة دول غرب إفريقيا بإسم MALL OF RIYADH والمملوك لشركة GAIA COTE D'IVOIR .

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12:07ت م

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