السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنجز 75 % من مشروع صيانة وتطوير تقاطع طريقي الأمير متعب والخليفة عمر بن الخطاب بالدمام



الدمام 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، نسبة 75 % من مشروع صيانة وتطوير طريق الأمير متعب بن عبد العزيز، مع تقاطع طريق الخليفة عمر بن الخطاب "دوار الفاخرية" سابقاً بالدمام، ضمن المرحلة الأولى التي تهدف لفك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية في طرق وشوارع حاضرة الدمام.

واشتملت الأعمال المنجزة على عددٍ من الحلول لتحقيق انسيابية بحركة المركبات وتخفيف الازدحام على هذا الطريق الذي يعد من المواقع ذات الأولوية باعتباره شريان رئيس يربط بين أحياء شرق، وغرب الدمام، عن طريق إلغاء الدوار الذي سيساعد على رفع كفاءة الحركة المرورية، وتوزيع الكثافة على مناطق مختلفة بالشارع، إضافة لتوسعة بعض المناطق من طريق الأمير متعب، بإزالة الجزر الجانبية في الاتجاهين بجهة الشرق واستحداث حارات مرورية جانبية بجهة الغرب.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي، أن الأمانة وضعت خطة هندسية وتطويرية لهذا المشروع، من 3 مراحل رئيسية متتالية ومتداخلة خلال 4 أشهر تقريباً، مبيناً أن الأعمال بلغت 1500 متر طولي على طول محور شارع الأمير متعب، وشملت أعمال الإزالة وتوريد الأرصفة مع تنفيذ أعمال السفلتة، واستمرار مسارات الحارات المرورية بطريق الأمير متعب، والسماح بالدوران للخلف في بعض المناطق بتنفيذ عدد 3 "يوتيرن" ، بالإضافة إلى قطع استمرارية الحركة على شارع الخليفة عمر بن الخطاب، والسماح بالدوران للخلف من خلال تنفيذ عدد 2 "يوتيرن" في الاتجاهين إلى جانب إقامة أحواض للزراعة بالجزيرة الوسطى لإضافة لمسة جمالية على المنطقة.

وأكد أنه تم إنجاز المرحلة الأولى بتنفيذ عدد 2 "يوتيرن" بالجهة الغربية من طريق الأمير متعب، حيث تمثل نسبة 20 % من إجمالي الأعمال، إلى جانب إنجاز مرحلة إلغاء الدوار وتنفيذ أعمال سفلتة الجهتين على محور طريق الأمير متعب، وفتح الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، مشيراً إلى أنه يجرى العمل حالياً على أعمال الربط على طريق الخليفة عمر بن الخطاب في الجهتين الشمالية والجنوبية، حيث تمثل هذه الأعمال 70 % من المرحلة الأولى، وبما يوازي 40 % من الأعمال الكلية، مضيفاً أنه تم إنجاز ما يوازي 50 % من الأعمال المقررة بالجهة الشرقية على محور طريق الأمير متعب، بإزالة الجزر الجانبية الجنوبية، فيما يجرى العمل في إزالة الجزر الجانبية الشمالية، بالإضافة إلى مرحلة العمل بالجزيرة الوسطية وتنفيذ "يوتيرن" وتوازي هذه الأعمال نسبة 15 % من الأعمال الكلية بالمشروع.

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