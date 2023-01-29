السعودية اليوم / مركز الضبط الأمني بالجوة في منطقة عسير يقبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم (60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر



سراة عبيدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم (60) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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11:27ت م

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