شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يعلق على مواجهة الفيحاء فى نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي للاتحاد، على التعليق عن مواجهة الفيحاء المثيرة الليلة، ضمن منافسات نهائي السوبر السعودي، حيث أكد على صعوبة المواجهة على الرغم من فارق التاريخ والخبرات الكبير لصالح لاعبي فريقه.

وأشار إلى أن الفيحاء قام بإقصاء الهلال فى الدور قبل النهائي، مما يؤكد جودة الفريق الخصم وأن المباراة أمامهم لن تكون سهلة مثلما يتوقع البعض، وشدد أنه يسعي للحفاظ على تركيز لاعبيه من أجل نقل هذه الصورة عن صعوبة المباراة وأهميتها فى نفس الوقت.

وكان نادي الاتحاد قد تأهل إلى تلك المواجهة بعد الفوز المثير، الذي حققه الفريق على نظيره النصر بنتيجة 1/3،ليحجز العميد بطاقة العبور إلى المباراة النهائية من أمام أعين رونالدو.



الاتحاد يحافظ على تشكيلته الأخيرة

وتؤكد العديد من المصادر الواردة من داخل الاتحاد، أن سانتو سيقوم بالحفاظ على نفس هوية اللاعبين والتشكيل الذي خاض لقاء النصر دون إحداث أي تعديلات، مع الإستمرار فى ممارسة الضغط المبكر منذ البداية لحسم الأمور مبكرًا وتجنب المفاجأت.



موعد مباراة الاتحاد والفيحاء بالسوبر

ومن المقرر أن يلاقي الاتحاد نظيره الفيحاء اليوم الأحد، فى نهائي السوبر السعودي،على أن تقام المباراة تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.