شكرا لقرائتكم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم السبت، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في جمهورية فرنسا برونو لومير.

ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين، كما بحثا آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.